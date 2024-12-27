Fatih Terim, Suudi Arabistan’a transferin nasıl gerçekleştiğini anlattı.

Suudi Arabistan Kulübü Al-Shabab ile anlaşan Fatih Terim, Riyad'a gitmeden önce havalimanında açıklamalarda bulundu. Terim, takımın kampta olduğu Doha’ya gideceğini belirterek görüşmelerin nasıl gerçekleştiğini anlattı.

Terim’in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bir defa, birçok teklif alıyoruz özellikle son aylarda gerek Avrupa gerek Asya'dan. Birkaç gündür Al Shabab ile devam eden görüşmelerimiz dün sonuçlandı. Bu süre zarfında Prens ve başkana teşekkür ediyorum nezaketleri için. Hakikaten çok güzel ve nazik bir şekilde bir süreç geçti. Şimdi Doha'ya gidiyorum çünkü takım Doha'da kampta.

Ayın 6'sında Kral Kupası ile başlayan bir süreç var. Ligde biraz geride görünüyoruz. Ama herhangi bir şeyi bırakacağız veya kabullendik anlamına gelmiyor. Elimizden geleni yapacağız yukarılara tırmanmak için.

Kupanın önemini de biliyorum. Allah'a şükür gittiğimiz yerlerde katkılarım oldu, benli veya bensiz olarak alındı. Sonuna kadar gitmeyi deneyeceğiz. Bugün akşam diğer arkadaşlarım da gelecek. Yardımcılarım Levent Şahin ve Hamza Hamzaoğlu. Mert var, Eray var. Tabii ki analistlerim, kaleci antrenörüm var. Atletik performans antrenörü var. Böyle bir ekiple gidiyoruz.

Dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir lig. Gerek şöhretli oyuncuları gerek şöhretli teknik direktörleri. 2034 Dünya Kupası'nı alan bir ülkeye gidiyoruz. Ben de çok şey merak ediyorum.

Birçok şey konuşuldu. Daha güzel bir karara vardık. Sezon sonunda memnunsak devam edilir, memnun değilsek başka bir şey düşünülür. Tüm konsantrasyonumuzu lige, kupaya ve takıma çevirmek istiyorum. Şimdi de o durumdayım.”