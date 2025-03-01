Fatih Terim Suudi Arabistan’da ilki yaşadı

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Fatih Terim Suudi Arabistan’da ilki yaşadı

Kariyerine Suudi Arabistan’da devam eden Fatih Terim bir ilki yaşadı. Tecrübeli teknik adam Al-Shabab ile ilk defa üst üste 2 maçta galibiyet aldı.

2024 yılı sonunda sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Fatih Terim, Al-Shabab ile ilki yaşadı.

Al-Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 23. hafta maçında Damac'ı konuk etti. Fatih Terim'in öğrencileri müsabakayı 2-0 kazandı. Al-Shabab'a galibiyeti getiren golleri 61'de Guanca, 83'te Al-Shwirekh kaydetti. Fatih Terim bu sonuçla ligde ilk kez üst üste iki maçını kazanmış oldu.

Al-Shabab böylece puanını 39'a çıkardı ve 6. sıradaki yerini korudu. Damac ise 24 puanda kaldı.

Fatih Terim'in öğrencileri ligde gelecek hafta Al-Nassr deplasmanına çıkacak.

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