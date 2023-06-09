Fatih Terim ve Materazzi'den anlamlı buluşma

Galatasaray'ın efsanelerinden Fatih Terim, UEFA'nın depremzede çocuklar için düzenlediği organizasyonda konuştu. Terim, İtalyan efsane futbolcu Marco Materazzi ile buluştu.

Fatih Terim ve Materazzi'den anlamlı buluşma

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Fatih Terim, UEFA tarafından depremzede çocuklara yardım için düzenlenen organizasyonda açıklamalarda bulundu.

Terim'in açıklamaları şu şekilde;

"Şampiyonlar Ligi finali gibi önemli bir olayı, İstanbul'da, Türkiye'de yapılması için emek veren geçmiş federasyonlardaki ve mevcuttaki arkadaşlara çok teşekkürler. Ülke adına önemli bir iş yaptılar."

"Bir diğeri de depremzede çocuklarımıza yapılan yardımlar. Onların bir an evvel sağlığına kavuşması için futbolun birleştirici gücünden faydalanmak gibi akılcı bir iş yapan Master Card ve UEFA Foundation birlikteliğine teşekkür göndermek gerekiyor. Deprem bölgelerinde çocukları için yapılacak sahalar, onlara verilebilecek en büyük hediyedir. O yüzden çok teşekkür ediyorum.

Futbolun böyle bir iyileştirici gücü var. Ondan faydalanmak lazım. Sadece iyileştirici değil, birleştirici de gücü var. Her zaman bundan faydalanmak lazım. Çocuklarımızın bir an evvel rehabilite olması için çok büyük etken olacaktır. Ben de bu konuda yapabileceğim ne varsa, yapmaya hazır olduğumu, her yere beni gönderebileceklerini söyledim."

"Çok mutluyum açıkçası. Dünyaca tanınan, İtalya'nın da gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olan Materazzi ile birlikte olduk. Ona da katkıları için teşekkür ediyorum."

"Birazdan para atışını ben yapacağım. Çocuklarımızın maçına öyle başlayacağız. İşin o tarafında hiç bulunmadık ama iş çocuklar olunca işin her tarafın soyunuyorsunuz. Zaten onlarla olmak çok keyifli. Onların saf, temiz, samimi duygularıyla olmak insana iyi geliyor."

Toplantının ardından teknik direktör Fatih Terim’in yönettiği ve İtalyan futbolcu Marco Materazzi ile UEFA Umut Elçisi Barış Telli'nin sahaya çıktığı çocuklarla bir maç oynandı.

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