Fatih Terim yabancı hakeme isyan etti, yerli hakem istedi

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, Suudi Arabistan Kral Kupası yarı final maçında Al Ittihad'a son dakikalarda yediği iki golle 3-2 yenilerek elendi.

Fatih Terim karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, maçın Alman hakemi Sascha Stegemann'a sert tepki gösterdi.

Finale kalamadıkları için üzgün olduklarını belirten Terim, "Maç boyunca mücadele ettik ve oyuncuların verdiği bu mücadeleden gurur duyuyorum." dedi.

Açık bir kimlikle sahaya çıktıklarını ve yüksek bir ruhla oynadıklarını dile getiren tecrübeli hoca, iki korner golüyle maçı kaybettiklerine dikkat çekti.

YABANCI HAKEME SERT TEPKİ

Hakem Stegemann'ı yetersiz bulduğunu ifade eden Terim, "Hakemin özgeçmişi güçlü değil, performansı iyi değil ve Al-Ittihad'ın ilk golü hatalı bir penaltıdan geldi, rakibin ikinci golüne yol açan korner de öyle" ifadelerini kullandı.

Hakem hatalarından daha önce de zarar gördüklerinin altını çizen Türk teknik adam, "Suudi hakemler olağanüstü ve yabancılara görev vermek yerine maçlarımızı onların yönetmesini tercih ederim" diye konuştu.