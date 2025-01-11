Fatih Terim yedikleri 3. gole böyle tepki verdi

Fatih Terim yönetiminde Suudi Arabistan Pro Ligi'nde ilk maçına çıkan Al Shaabab, deplasmanda Al Ahli'ye 3-2 mağlup oldu.

Karşılaşmada takımının yediği 3. golden sonra adeta yıkımı yaşayan Fatih Terim'in verdiği tepki gündem oldu.

Gözlerini kapatıp kafasını gökyüzüne kaldıran ve bir süre hiç kıpırdamadan bu şekilde kalan Terim'in tepkisi ekranlara yansıdı. O anlar sosyal medyada da kısa süre içerisinde büyük ilgi gördü.

Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, ligdeki bir sonraki maçını Al Riyadh ile oynayacak. Al Shabab ligde 23 puanla 6. sırada yer alıyor.