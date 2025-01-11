Fatih Terim yedikleri 3. gole böyle tepki verdi

Kaynak: Haber Merkezi

Teknik Direktör Fatih Terim’in takımı Al Shabab, Merih Demiral’ın formasını giydiği Al Ahli’ye 3-2 mağlup oldu. Terim böylece Suudi Arabistan’daki ilk lig maçında yenildi. Tecrübeli teknik adamın 3. gole verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

Fatih Terim yönetiminde Suudi Arabistan Pro Ligi'nde ilk maçına çıkan Al Shaabab, deplasmanda Al Ahli'ye 3-2 mağlup oldu.

Karşılaşmada takımının yediği 3. golden sonra adeta yıkımı yaşayan Fatih Terim'in verdiği tepki gündem oldu.

Gözlerini kapatıp kafasını gökyüzüne kaldıran ve bir süre hiç kıpırdamadan bu şekilde kalan Terim'in tepkisi ekranlara yansıdı. O anlar sosyal medyada da kısa süre içerisinde büyük ilgi gördü.

Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, ligdeki bir sonraki maçını Al Riyadh ile oynayacak. Al Shabab ligde 23 puanla 6. sırada yer alıyor.

Son Haberler
Fatih Terim yedikleri 3. gole böyle tepki verdi
Fatih Terim yedikleri 3. gole böyle tepki verdi
Düzce'de uyuşturucu operasyonu
Düzce'de uyuşturucu operasyonu
'Tekelleşme' iddiası ortalığı yıktı geçti, ünlüler ayaklandı
'Tekelleşme' iddiası ortalığı yıktı geçti, ünlüler ayaklandı
Otomotiv devi 240 bin aracını geri çağırdı. Sebebi belli oldu
Otomotiv devi 240 bin aracını geri çağırdı. Sebebi belli oldu
Haftada bir tüketeni nezle ve gribe karşı koruyor! Uzmanlar mucize besini açıkladı
Haftada bir tüketeni nezle ve gribe karşı koruyor! Uzmanlar mucize besini açıkladı