2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Faroe Adaları’na yenilen Çekya’da ayrılık resmiyet kazandı. Çekya Futbol Federasyonu’nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, 2024’ten bu yana takımı çalıştıran teknik direktör Ivan Hasek görevinden ayrıldığı belirtildi.

Bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından bu kararın oy birliğiyle alındığı ifade edildi. Çekya Futbol Federasyonu Başkanı David Trunda yaptığı açıklamada, yönetim kuruluna ilerleyen günlerde yeni teknik direktörle ilgili bir rapor sunulacağını söyledi.

Trunda açıklamasında, “Spor yönetim grubumuz önümüzdeki günlerde federasyonun yürütme kuruluna yeni teknik ekibinin oluşumuyla ilgili bir teklif sunacak. Hedeflerimiz değişmedi, gelecek yıl Dünya Kupası’nda mücadele etmek istiyoruz.” dedi.

Fatih Terim yükleniyor! Çekya'dan beklenen açıklama geldi - Resim : 2

FATİH TERİM İLE ANLAŞILDIĞI HABERLEİR ÇIKMIŞTI

Öte yandan Fatih Terim'in bir süredir Çekya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddiaları basında yer almıştı. Ayrıca bugün Çekya basınında çıkan bir haberde federasyonun, Terim ile anlaştığı ve önümüzdeki hafta içerisinde resmi sözleşme imzalanacağı öne sürüldü.

