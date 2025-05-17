Fatih Terim'den 17 Mayıs 19.05'te paylaşım

Kaynak: Haber Merkezi

Fatih Terim, 17 Mayıs'ta saat 19.05'te yaptığı paylaşımla Galatasaraylılara seslendi

Eski Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim UEFA Kupası'nın yıldönümünde yaptığı paylaşım ile sosyal medyayı salladı. Terim saat 19.05'de paylaşımını gerçekleştirdi.

FATİH TERİM'İN MESAJI

Terim "Bugün 17 Mayıs 2025. Türk futbol tarihinin en büyük başarısının üzerinden çeyrek asır geçti. Galatasaraylıların ve kalbi o akşam Galatasaray'la atanların günü kutlu olsun. Tarihlerde Mayıs aylarında boşluk bırakmamamız gerekir. Çünkü büyük zaferlere gitmek istiyorsanız Mayıs ayındaki tarihleri işaretleyerek devam etmek zorundasınız. Daha iyileri için gücümüzü tarihten alalım. Galatasaray bizim, Mayıslar bizim. Kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
İstanbul'da tramvayda taciz iddiasına dayak
İstanbul'da tramvayda taciz iddiasına dayak
Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da zirveye çıktı
Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da zirveye çıktı
Fatih Terim'den 17 Mayıs 19.05'te paylaşım
Fatih Terim'den 17 Mayıs 19.05'te paylaşım
MHP’li isimden ortalığı karıştıracak açıklama! Dikkat çeken Selahattin Demirtaş detayı…
MHP’li isimden ortalığı karıştıracak açıklama! Dikkat çeken Selahattin Demirtaş detayı…
CHP'li Bozoğlu bakanlığa yüklendi: Veriler kamuoyuyla paylaşılmıyor!
CHP'li Bozoğlu bakanlığa yüklendi: Veriler kamuoyuyla paylaşılmıyor!