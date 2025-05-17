Fatih Terim'den 17 Mayıs 19.05'te paylaşım

Eski Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim UEFA Kupası'nın yıldönümünde yaptığı paylaşım ile sosyal medyayı salladı. Terim saat 19.05'de paylaşımını gerçekleştirdi.

FATİH TERİM'İN MESAJI

Terim "Bugün 17 Mayıs 2025. Türk futbol tarihinin en büyük başarısının üzerinden çeyrek asır geçti. Galatasaraylıların ve kalbi o akşam Galatasaray'la atanların günü kutlu olsun. Tarihlerde Mayıs aylarında boşluk bırakmamamız gerekir. Çünkü büyük zaferlere gitmek istiyorsanız Mayıs ayındaki tarihleri işaretleyerek devam etmek zorundasınız. Daha iyileri için gücümüzü tarihten alalım. Galatasaray bizim, Mayıslar bizim. Kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.