Fatih Terim'den Arda Turan'a destek. Maçı tribünden takip etti

Fatih Terim, eski öğrencisi Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a tribünden destek verdi

Fatih Terim'den Arda Turan'a destek. Maçı tribünden takip etti

Galatasaray eski Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasındaki Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü maçını tribünden takip ederek, eski öğrencisi Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a destek verdi.

ARDA'YA DESTEK TERİM'DEN
Spor Toto 1. Lig'in 38. ve son haftasında Eyüpspor, Ankara Keçiörengücü'nü konuk ediyor. Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, Galatasaray'ın eski Teknik Direktörü Fatih Terim de eski öğrencisi Eyüpspor Teknik Direktörü Ardan Turan'a destek için maçı tribünden takip ediyor.

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