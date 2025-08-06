Fatih Terim'den büyük sürpriz! Yeni adresi belli oldu: Herkesi şaşırtan imza

Türk futbol tarihinin ve dünyanın en büyük teknik direktörleri arasında gösterilen Fatih Terim için sıcak saatler yaşanıyor. Son olarak Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Shabab'ı çalıştıran tecrübeli teknik adam, kısa süre önce görevinden ayrılmıştı. Birçok kulüple adı anılan Fatih Terim'in geleceği netlik kazandı.

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FATİH TERİM'DEN SÜRPRİZ KARAR

Akşam'da yer alan habere göre; Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerine Körfez'de devam edecek. Deneyimli çalıştırıcının Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden birinin başına geçmeye hazırlandığı ileri sürüldü.

Bu doğrutulda Fatih Terim'in görüşmelerde bulunmak üzere Dubai'ye gideceği aktarılırken, bu takımın kim olduğu bilgisi haberde yer almadı.

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FATİH TERİM AL SHABAB'IN BAŞINDA 23 MAÇA ÇIKMIŞTI

Fatih Terim, Al Shabab'ın başında sadece 23 resmi maça çıkmıştı. 71 yaşındaki teknik adam, bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde ederek, maç başına 1.74 puan ortalaması yakalamayı başarmıştı.

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