Fatih Terim'den çıldırtacak istek

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Terim'den çıldırtacak istek
Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'un Galatasaray'ın yıldızı ile ilgilendiği öne sürüldü.

Normal sezonun sona erdiği Yunanistan Süper Lig’inde şampiyonluk turu kaldığı yerden devam ediyor.

Fatih Terim’in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos yarın PAOK ile karşı karşıya gelecek.

Art arda alınan kötü sonuçların ardından 3. Sıraya düşen Panathinaikos’ta şampiyonluk umutları azalırken Fatih Terim’in takımdaki geleceği belirsiz.

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HEDEF ICARDI

Taraftarların yoğun tepki gösterdiği Fatih terim ile yolların ayrılacağı konuşulurken ilginç bir iddia gündeme geldi.

Yunan kanalı ERT TV'ye bağlanan Yunan gazeteci Aris Gatas, Fatih Terim ve Panathinaikos’un Galatasaray taraftarının sevgilisi olan Mauro Icardi ile ilgilendiğini açıkladı.

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TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Gatas yaptığı açıklamada, "Panathinaikos bunu başarır ve Mauro Icardi'yi Süper Lig 1'e getirirse, gerçekten çok büyük bir transfere imza atmış olacak" dedi.

Galatasaray taraftarları Mauro Icardi’nin Yunanistan’a gitmesine pek ihtimal vermezken söz konusu iddiaya tepki gösterdi.

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