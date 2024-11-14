Fatih Terim'den dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu paylaşımı

Fatih Terim, Galatasaray'dan eski öğrencisi Kerem Aktürkoğlu'nun kendisine imzalı bir forma göndermesinin ardından kendi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Icardi'ye destek

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan eski teknik direktörü Fatih Terim'e, "Çok değerli Fatih hocama saygılarımla." sözleriyle, Şampiyonlar Ligi'nde giydiği imzalı formasını gönderdi.

Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray benim evim

Fatih Terim de paylaşıma , "Aslan evlat, yolun hep açık olsun." ifadelerini kullandı.