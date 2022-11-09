Fatih Terim harekete geçti: Açık açık söyledi

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in tekrar sarı kırmızılı takımın başına geçip geçmeyeceği tartışılırken, çarpıcı bir açıklama geldi.

Terim, İstanbul'da İtalya Büyükelçiliği tarafından İstanbul'da düzenlenen bir panele konuşmacı olacak katıldı.

Terim, bir kitap yazdığını belirtirken müze hazırlığında olduğunu da bildirdi.

TRT Spor spikeri Veli Yiğit paneldeki izlenimlerini anlatırken "Fatih Terim kitap yazıyor. Belgeselde olmayan birçok şey kitapta olacak. Ayrıca müze açılışı olacak. Fatih Terim'in kazandığı kupalar ve birçok şey, üst düzey müze olacak" dedi.

Yiğit ayrıca "Fatih Terim çok şey anlattı. Birebir çok uzun konuştuk. Keyfi çok yerinde. İnanılmaz iyi gördüm. Hem fiziksel, hem mental. Hoca da "aslan gibiyim" dedi. İzlenimlerimi paylaşayım. Fatih Terim en az 5-6 yıl daha teknik direktörlük yapar. Teklifler de var" ifadelerini kullandı.