Fatih Terim'den flaş Galatasaray hamlesi

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Fatih Terim'den flaş Galatasaray hamlesi

Panathinaikos'taki görevine son verilen Fatih Terim'in Galatasaray hamlesi ortaya çıktı.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, sezonun ortasında Yunanistan'ın Panathinaikos takımının başına getirilmişti.

Ancak Terim'in Yunanistan macerası kısa sürdü. Panathinaikos'un şampiyonluk şansını kaybetmesi üzerine sezon bitmeden görevine son verildi.

Terim'in İstanbul'a dönmesinin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u telefonla aradığı ortaya çıktı.

Sarı kırmızılı takımın kendi sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilmesinin ardından Terim'in Buruk'la bir görüşme yaptığı belirtildi.

Görüşmeyi Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi İbrahim Hatipoğlu açıkladı.

Hatipoğlu, Sportcell'de katıldığı bir programda "Fatih Terim hocamız Fenerbahçe maçı sonrası Okan hocamızı arayarak destek oldu. Hepimize de öğütler verdi" dedi.

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