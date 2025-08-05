Fatih Terim'den flaş Jhon Duran sözleri! "Patlayabilir"

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Fatih Terim'den flaş Jhon Duran sözleri! "Patlayabilir"

Fenerbahçe'nin kadrosuna katarak büyük bir ses getirdiği Jhon Duran gündem olmaya devam ediyor. Kolombiyalı oyuncu için son olarak, Galatasaray'ın efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim tarafında çarpıcı bir yorum yapıldı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, Jhon Duran için övgü dolu ifadeler kullandı. Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'den 21 yaşındaki Kolombiyalı genç futbolcu hakkında bilgi aldığını açıkladı.

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FATİH TERİM'DEN JHON DURAN'A METHİYELER!

HT Spor'da konuyla ilgili açıklama yapan Rıdvan Dilmen, "Jhon Duran'ın çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. En önemli referanslarda biri Fatih hocadır. Hocayla görüştüğüm zaman 'Çok ilginç bir oyuncu, kariyerinde patlama yapabilir' dedi." ifadelerini kullandı.

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Sarı-lacivertli takımın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Jhon Duran, Fenerbahçe'de oynadığı üç hazırlık maçında iki gol kaydetti.

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