Fatih Terim'den flaş Suudi Arabistan kararı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Terim'den flaş Suudi Arabistan kararı!

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab ile sözleşmesinin bitmesine sayılı günler kala Fatih Terim, kararını verdi. Dünyaca ünlü teknik adam, Arap ekibi ile yeni kontrat imzalamayacak.

Geçtiğimiz sezonun ortasında Suudi Arabistan ekibi Al Shabab ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Fatih Terim'in geleceği belli oldu. Fiorentina ile görüştüğü iddia edilen Terim ayrılık kararı aldı.

FATİH TERİM AL SHABAB'TAN AYRILIYOR

71 yaşındaki tecrübeli teknik adam, gelecek sezon Suudi Arabistan ekibiyle yola devam etmeme kararı aldı .Al Shabab'ın başında 23 maça çıkan Fatih Terim, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayarak 1.74 puan ortalaması yakaladı.

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YERİNE GELECEK İSİM DE BELLİ OLDU

Suudi gazetesi Arriyadiyah'ta yer alan habere göre; Al Shabab'ta Fatih Terim'den boşalan teknik direktörlük görevine Real Sociedad'ı çalıştıran Imanol Alguacil'in getirileceği belirtildi.

İspanyol teknik direktörün Al Shabaab ile 2 yıllık anlaşma sağladığı kaydedildi.

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