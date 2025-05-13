Fatih Terim'den olay hareket! Fenerbahçelileri çok kızdırdı

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ta teknik direktörlük görevine devam eden Fatih Terim, gündemi derinden sarsacak bir harekete imza attı. Süper Lig şampiyonluğuna yürüyen Galatasaray'da 5. yıldız coşkusu yaşanırken Terim'de bu gelişmeye kayıtsız kalmadı.

FATİH TERİM'DEN 5 YILDIZLI BAYRAK!

Fatih Terim, 12 Mayıs 2012'de Kadıköy'de kazanılan lig şampiyonluğunun yıl dönümü dolayısıyla Bodrumda bulunan evinin bahçesine 5 yıldızlı Galatasaray bayrağı astı. Sosyal medyada birçok Galatasaray taraftarı, Terim'in astığı bayrağı paylaşırken Fenerbahçeli taraftarlardan öfke ve eleştiri dolu karşılık geldi.