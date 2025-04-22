Fatih Terim’den olay sözler! Maç sonu isyan etti

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nin 29. haftasında Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'e konuk oldu.

Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona ererken Al Shabab puanını 51'e yükseltti ve yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Ligde 2. sırada yer alan Al Hilal ise puanını 62 yaptı. Al Shabab maçın 7. dakikasında Podence ile öne geçti. Al Hilal, Milikovic-Savic'in 31. dakikada attığı golle devreye 1-1 berabere girdi. Ev sahibi ekip, ikinci yarının hemen başında Al Dawsari ile 2-1 öne geçti. Al Shabab, Al Shwirekh'in 68. dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Al Shabab, 71'de Hamdallah ile galibiyet golünü bulsa da VAR incelemesinin ardından gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Kritik maç 2-2 sona erdi.

Al Hilal puanını 62 yaptı ve zirve ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Al Shabab ise puanını 51 yaptı ve yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Al Hilal'in rakibi Al Ittihad, Al Ettifaq'ı konuk edecek. Al Ittihad maçı kazanırsa ligin bitimine 5 hafta kala puan farkını 6'ya çıkaracak.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim hakem yönetimine tepki gösterdi. Terim açıklamasında kararlarına saygı duyduğunu ancak hakemin performansının Al Shabab maçında her zaman olduğu gibi kötü olduğunu belirtti.

Al Hilal'in ilk golünün, takımına verilmesi gereken bir korner atışından sonra geldiğine dikkat çekti. Maç boyunca oyuncularının yaptıklarından gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.