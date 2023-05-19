Fatih Terim'den tarihi konuşma: Bu forma 'Ben Galatasaraylıyım' diyen herkesin gurur kaynağıdır

Galatasaray'da Kemerburgaz'da yapılan yeni Florya Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törende efsane teknik adam Fatih Terim, eski başkanlardan Faruk Süren, Adnan Polat, Ünal Aysal, Burak Elmas gibi isimler de yer aldı.

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde;

''Benim üstüme düşen forma... Formayı eline aldığınızda çok hafif görünebilir ama renkleri, arması ve üzerine akıtılan teriyle çok ağır ve çok büyüktür. Özellikle de giydiğimiz için onun ağırlığını gerek futbolculuk gerekse de teknik adamlığımızda hissetmişizdir. Bu forma 'Ben Galatasaraylıyım' diyen herkesin gurur kaynağıdır. Bu forma adanmış hayatların umududur."

"Florya Galatasaray'ı çok büyük bir aile yapmıştır. Umarım yeni tesisimiz, Florya'daki o aile hayatını yakalar ve burada cumhuriyete layık, bugünün önemini iyice hissetmiş sporcular yetiştirir. En büyük temennimiz budur."

"Sayın Dursun Özbek'e nazik daveti için teşekkür ederim. Kulübün tesisleri aynı zamanda kalbidir. Önce orada aile yaratmak, bu formaya layık oyuncular yetiştirmek çok önemlidir. Mekan bazen gideceğiniz yolun tayin eder. Başarılarınızda çok önemli rol oynar. Ali Sami Yen'de antrenman sahası arayarak geçen vakitlerimiz Florya'da yuvaya dönüştü. Florya'da çok önemli oyuncular yetişti, orayı evi gibi gördü herkes. Sonunda harika başarılar geldi. Kemerburgaz için de çok uğraştık. Dünyada herkes çok modern tesisler yapıyor. Burası da Galatasaray'ın başarılarında çok önemli merkez olacak. Ülkeye ve bu camiaya layık oyuncular yetiştirilecek. O formayı herkes giyemez, herkes taşıyamaz. Ülkesine bağlı, modern bir anlayışla çok önemli sporcular yetişecek. İnşallah bizim başarılarımızın da üstüne çıkacaklar."

"Antrenman sahası arayarak boş bulduğu yerde antrenman yapma imkanı bulan bir nesilden gelen ben, daha sonra Florya'ya hep birlikte sahip çıktık. Kulüplerin çok önemli yerlerinden bir tanesidir tesisler. Galatasaray da böyle bir merkezin açılışını yaptı. Umuyorum Florya'dan çok daha iyi bir yer olacak ve oranın başarılının üzerine çıkacak inşallah. Bu konuda geç kaldığımızı düşünüyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum."