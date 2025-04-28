Fatih Terim'den Trabzonspor paylaşımı

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Fatih Terim'den Trabzonspor paylaşımı

UEFA Gençlik Ligi'nde final oynayan Trabzonspor U19 takımı için Fatih Terim bir paylaşım yaptı.

UEFA Gençlik Ligi final maçında Trabzonspor U19, İspanyol ekibi Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu ve organizasyonu ikinci tamamladı.

FATİH TERİM'DEN PAYLAŞIM

Maçın ardından Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Terim "Bazen kazanırken öğrenirsiniz, bazen de kaybederken; yeri gelir, kaybettiğinizi düşündüğünüzde anlarsınız zaman içinde aslında ne çok şey kazandığınızı, kimlere ilham, cesaret kaynağı olduğunuzu... Mücadelenizle gurur duydum çocuklar, bugün siz de kazandınız." ifadelerini kullandı.

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