Fatih Terim'e Al Ittihad darbesi!

Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'nin 16. haftasında konuk olduğu Al İttihad'a 2-1 yenildi.

TERİM İKİNCİ YENİLGİSİNİ ALDI

Al İttihad Abdulrahman Al Obod'un 32.dakikada ve Benzema'nın 45. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti. Al Shabab, ilk yarının son anlarında Haroune Camara ile cevap verdi. Maçın kalan bölümünde gol olmayınca karşılaşma 2-1 Al İttihad üstünlüğü ile sona erdi. Terim, Al Shabab'ın başında çıktığı 3. lig maçında 2. yenilgisini aldı.

"BOLU FACİASI DERİNDEN ETKİLEDİ"

Maçın ardından bir açıklama yapan Fatih Terim "Bolu'daki facia hepimizi derinden etkiledi, insan bu gibi anlarda ne diyeceğini bilemiyor. İçinde bulunduğumuz derin çaresizlikten dolayı çok üzgünüm, öfkeliyim, yapabileceğimiz tek şey şu an için bu gibi felaketlerin artık son bulmasını dilemek. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Kalbim, bu felaketten etkilenen herkesle birlikte. Geride kalanlara sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Terim ayrıca "Suudi Arabistan Ligi'nde birçok maç izledim. Neredeyse ilk kez hakemlerin 3 dakika ilave süre eklediğini gördüm! Genelde süreler daha uzun oluyor. 8-9 dakika ilave beklediğim için son bölümde hamle yaptım.” ifadelerini kullandı.