Fatih Terim'e Hamdallah'tan sulu şaka

Fatih Terim'in çalıştırdığı Suudi Arabistan Pro Lig'in 15. haftasında Al Shabab Al Riyad ile karşı karşıya geldi. Al Riyadh, 56. dakikada Yahya Al Shehri'nin golüyle 1-0 öne geçerken 72. dakikada Daniel Podence'yle Al Shabab beraberliği yakaladı. Terim'in ekibi Al Shabab'a galibiyeti getiren gol 90+7. dakikada Abderazak Hamdallah'tan geldi.

TERİM'E SOĞUK ŞAKA

Golün ardından Hamdallah hocası Fatih Terim'in yanına giderken aralarında konuştular. Bu sırada futbolcu Terim'in yüzüne elindeki şişeden su fırlattı. Bu hareket karşısında şaşıran Terim oyuncusunun sırtına vurarak gülümsedi.

Terim'e su atan Hamdallah daha öncede tribüne su atmıştı. Hamdallah su attığı kişi tarafından kırbaçlanmış bu görüntü uzun süre konuşulmuştu.

4 MAÇ SONRA KAZANDILAR

Terim'in gelmesiyle yeni bir heyecan yakalayan Al Shabab Ligde 4 maç sonra galip gelirken puanını 26'ya yükseltti ve 6. sıradaki yerini korudu. Galibiyet golünü ata Hamdallah, bu sezon ligde çıktığı 9 maçta 6 gol, 1 asist yaptı.