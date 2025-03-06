Fatih Terim’i şoke eden protesto: O an ne yapacağını şaşırdı

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab’da futbolcuların maaşlarını alamaması nedeniyle antrenmanları boykot ettiği iddiaları doğrulandı. Takımın teknik direktörü Fatih Terim, düzenlediği basın toplantısında oyuncuların antrenmana çıkmadığını kabul etti ve sorunun çözümü için yönetimin devreye girdiğini açıkladı.

Fatih Terim, Al Shabab’daki mali krizin takımı ciddi şekilde etkilediğini belirterek şunları söyledi:

"Maalesef böyle bir sorun yaşandı. Oyuncular antrenmana çıkmadı. Ancak bu, basın toplantısında konuşulacak bir konu değil. Gerekli açıklamayı kulüp yönetimi yapacaktır."

Deneyimli teknik adam, takımın bu krizden en kısa sürede çıkacağına inandığını da sözlerine ekledi.

MAAŞ KRİZİ TAKIMI ETKİLEDİ

Fatih Terim, oyuncuların maaşlarının ödenmemesinin antrenmanlara katılmamalarındaki temel sebep olduğunu doğrularken, yönetimin duruma müdahale edeceğini ifade ederek "Bu problemin en kısa sürede halledileceğini düşünüyorum. Oyuncuların sahaya odaklanması için bu tür meselelerin hızlıca çözülmesi gerekiyor." dedi.

KRİTİK AL-NASSR MAÇI ÖNCESİ GERGİNLİK

Al Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nde önemli bir maça hazırlanıyor. Takım, Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Al-Nassr’a karşı mücadele edecek. Fatih Terim, maçın önemine dikkat çekerek, "Çok güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Maça hazırlanmak için iki günümüz var ve sahada olan tüm oyuncuların performansından memnunum" şeklinde konuştu.

Maaş ödemelerindeki aksaklık nedeniyle yaşanan kriz, Al Shabab yönetimini zora sokmuş durumda. Futbolcuların tepkisinin devam edip etmeyeceği ve yönetimin nasıl bir çözüm üreteceği büyük merak konusu.