Fatih Terim'i üzecek anlaşma

Kerem Aktürkoğlu transferi ile birlikte bir anda Türkiye’de futbolseverlerin gündemine oturan Benfica teknik direktör arayışında sona geldi.

BRUNO LOGE İLE ANLAŞTILAR

Portekiz basınında yer alan habere göre, Benfica Roger Schmidt’ten boşalan teknik direktörlük görevi için Bruno Loge ile görüştü.

Yapılan görüşme sonrası taraflar arasında anlaşma sağlanırken resmi duyurunun yakın zamanda yapılması bekleniyor.

FATİH TERİM'İN ADI GEÇİYORDU

Teknik direktör arayışında ilk olarak Allegri ile görüşen Benfica Başkanı Rui Costa’nın olumsuz yanıt alması üzerine eski hocası Fatih Terim’e yöneldiği iddia edilmişti.

Fatih Terim'in Kerem Aktürkoğlu transferinde Rui Costa ile görüşerek aracı olduğu biliniyor.