Fatih Terim'in Al Shabab'ı gol sıkıntısı yaşadı: Kritik maç golsüz bitti

Bu sonuçla birlikte Terim'in ekibinin 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Al Shabab, gelecek hafta zorlu bir deplasman maçında lider Al Hilal ile karşılaşacak.

SUUDİ ARABİSTAN LİGİ'NDE BERABERLİK

Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 28. haftasında Al Akhdoud ile 0-0 berabere kaldı. Riyad'daki Al Shabab Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takım da gol atamadı.

3 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte Al Shabab'ın 3 maçlık galibiyet serisi kesintiye uğradı. Terim'in ekibi, ligde 50 puana ulaşarak 6. sırada yer alırken, Al Akhdoud 25 puanla 16. sırada kaldı.

ZORLU DEPLASMAN RAKİBİ BEKLİYOR

Al Shabab, bir sonraki hafta Jorge Jesus'un çalıştırdığı lig lideri Al Hilal ile deplasmanda karşılaşacak. Al Akhdoud ise Al Kholood'a konuk olacak.