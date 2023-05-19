Fatih Terim'in Burak Elmas'a törende yaptığı hareket olay oldu. Ünal Aysal detayı dikkat çekti

Galatasaray'ın temel atma töreninde Fatih Terim'in eski başkan Burak Elmas'a yaptığı hareket, sosyal medyada gündem oldu.

Fatih Terim'in Burak Elmas'a törende yaptığı hareket olay oldu. Ünal Aysal detayı dikkat çekti

Editör: Barış Atakan

Galatasaray Spor Kulübünün, Florya'dan taşınacağı Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma töreni başkan Dursun Özbek'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Törene efsane teknik direktör Fatih Terim ile birlikte eski başkanlardan Faruk Süren, Adnan Polat, Burak Elmas ve Ünal Aysal da katıldı.

GALATASARAY CAMİASI BİR ARAYA GELDİ
Törende Fatih Terim'in arasının bozuk olduğu Ünal Aysal ve Burak Elmas arasındaki selamlaşma dikkatlerden kaçmadı. Terim, Aysal ile el sıkışırken Aysal'ın yüzüne bakarken aynı tavrı Elmas'a göstermedi. Kurt hoca, Burak Elmas'ın yüzüne bakmadan tokalaştı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

10 YIL SONRA BİR İLK
Fatih Terim, Ünal Aysal ile 10 yıl sonra ayn karede görüntülenirken Burak Elmas ile ise 1.5 yıl sonra görüntülendi.

FATİH TERİM, ÜNAL AYSAL VE BURAK ELMAS İLE NE YAŞAMIŞTI?
2013 yılında Fatih Terim ile Ünal Aysal'ın arası bozulmuş, Ünal Aysal, Terim takımıyla antrenmandayken tecrübeli hocayı kovmuştu.

Burak Elmas Galatasaray'ın başındayken, alınan kötü sonuçlar sonrası Fatih Terim ile görüşme gerçekleştirilmiş, ardından tecrübeli teknik adam ile yollar ayrılmıştı.

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