Terim ameliyat oldu. Eşi yanından ayrılmadı

Geçtiğimiz günlerde Fatih Terim'in eşi Fulya Terim bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye yattı.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ köşesinden Terim'in ameliyatını şu sözlerle duyurdu. "Amerikan Hastanesi’nde midesinden ameliyat olan Fulya Terim’i, Fatih Terim’in yanı sıra kızları Buse ve Merve Terim’le birlikte damatları Volkan Bahçekapılı ve Ahmet Baran Çetin bir an olsun yalnız bırakmadı.

SALI GÜNÜ ÇIKACAK

Aile, ameliyatın iyi geçmesi ve sonuçlarının iyi gelmesiyle derin bir nefes aldı. Tedbir amaçlı müşahede altında tutulan ve salı günü taburcu olması beklenen Fulya Terim’e ben de acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.



