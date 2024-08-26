Fatih Terim’in eski damadı gazetecileri tehdit etti: Silin onları sizin için kötü olur

2014'te hayatlarını birleştiren Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı geçtiğimiz aylarda 10 yıllık evliliklerine tek celsede son vermişti.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Buse Terim'in eski eşi Volkan Bahçekapılı, önceki gece Bebek'te bir kadınla görüntülendi.

Araca bindikleri sırada flaşların patlamasına öfkelenen Bahçekapılı, özel şoförünü gazetecilerin yanına gönderdi.

İş adamının şoförü, ''O fotoğrafları sileceksiniz, yoksa sizin için kötü olur." diyerek gazetecileri uyardı. Ancak istediğini yaptıramayan şoför, aracına geri döndü.

İki çocukları bulunan çift boşanmalarına dair açıklamada bulunmaktan kaçınmıştı.

Buse Terim sessizliğini bozarak, "Hayat ışığımı yeniden kazandım" demişti.