Fatih Terim'in Galataray'a gelmeyen Erkan Avseren'i Milli Takıma almadığı ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Terim'in Galataray'a gelmeyen Erkan Avseren'i Milli Takıma almadığı ortaya çıktı
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Erkan Avseren'in Fatih Terim'le yaşadığı anısını anlattığı sözler yıllar sonra tekrar gündem oldu.

Erkan Avseren, Beşiktaş'a imza attığı için Fatih Terim'in kendisine Milli Takım'da şans vermediğini açıkladı.

İşte Erkan Avseven'in yıllar sonra gelen itirafı:

Vanspor’dan gelip Beşiktaş’a imza attım.

Bir gün sonra Avrupa Şampiyonası için Milli takımın kokteyli var oradan İngiltere'ye gideceğiz.

Fatih hocanın danışmanı geldi.

"Fatih hoca seni odasında bekliyor" dedi.

"Niye" dedim?

"Galatasaray'a imza atacakmışsın" dedi.

Ben de "Beşiktaş'a imza attım" dedim.

Aradan bir süre geçti Fatih hoca geldi.

"Erkan biz seni Vanspor'dan milli takıma alalım emek verelim, sen bana söylemeden başka takıma imza at." dedi.

Ben de, "Başka dediğiniz takım Beşiktaş" dedim.

"Milli takım hocalığını bitiriyorum, Galatasaray’ın hocası olacağım artık" dedi.

"Ben de artık Beşiktaş’ın futbolcusuyum. İsterseniz ben Şampiyonaya gelmeyeyim" dedim.

"Sen bilirsin" dedi.

Beni İngiltere'ye götürüp kadroya almadı.

Beşiktaş’a değil de Galatasaray’a gitseydim beni oynatacaktı.

gs.png

İlgili Haberler
Fatih Terim'in izin vermediği ortaya çıktı. Vahap Tanrıverdi'den korkunç iddialar
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'i küplere bindirecek iddia: Artık kurtulamaz
Fon vurgununda flaş gelişme. Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun sır ziyareti ortaya çıktı
'Fon vurgunu' davasında mahkemeden karar: Takipsizlik kararına itiraz reddedildi
'Fon vurgunu' davasında mahkemeden karar: Takipsizlik kararına itiraz reddedildi
Kerem Aktürkoğlu'ndan flaş Fatih Terim açıklaması
Kerem Aktürkoğlu'ndan flaş Fatih Terim açıklaması
Son Haberler
Atilla Karaoğlan'ın yönettiği maçta 90+12'de Fransızlar kabususu yaşadı Spor
Atilla Karaoğlan'ın yönettiği maçta 90+12'de Fransızlar kabususu yaşadı
Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbullulara akşam saatleri uyarısı: Bir an önce evinize gidin Gündem
Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbullulara akşam saatleri uyarısı: Bir an önce evinize gidin
Ömer 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman? Magazin
Ömer 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman?
Tarihi değiştirecek keşif Dünya
Tarihi değiştirecek keşif
3 milyon Suriyelinin Türkiye’de bedava ameliyat olduğu ortaya çıktı Gündem
3 milyon Suriyelinin Türkiye’de bedava ameliyat olduğu ortaya çıktı
Sandık Kokusu 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman? Magazin
Sandık Kokusu 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman?
Yılbaşı gecesi bu yiyecekleri ağzınıza bile sürmeyin. İki yakanız bir araya gelmeyebilir Yaşam
Yılbaşı gecesi bu yiyecekleri ağzınıza bile sürmeyin. İki yakanız bir araya gelmeyebilir