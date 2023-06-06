Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı

Galatasaray efsanelerinden Fatih Terim'in hesabı hacklendi.

Fatih Terim'in sosyal medya hesabından flaş bir Ali Koç paylaşımı yapıldı.

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği maçın protokol tribününde Terim'in birlikte oturduğu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yer aldığı bir video paylaşıldı.

'ADI GEÇENLERLE RAKİP BİLE DEĞİLİZ'

Yapılan paylaşıma Fatih Terim'in Galatasaray döneminde kullandığı bir söz olan "Arkadaşlar biz adı geçen kişilerle rakip bile değiliz" sözleri yer aldı.

NECATİ ATEŞ'TEN AÇIKLAMA

Terim'in eski yardımcısı Necati Ateş, sosyal medya hesabından "Fatih Terim hocamın instagram hesabı hacklenmiştir. Hesabından kontrolü dışında yapılan ve fark edilince silinen paylaşımı dikkate almayınız." paylaşımında bulundu.

FATİH TERİM AÇIKLAMA YAPTI

Fatih Terim, olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Bugün sosyal medya hesabıma yapılan müdahale sonrası, hesabımdan kontrol dışı bir paylaşımda bulunulmuştur. Kısa sürede fark edilen bu paylaşım kaldırıldıktan sonra hesabım yeniden kontrol altına alınmıştır. Söz konusu paylaşıma itibar edilmemesini rica ederim.'' ifadelerini kullandı.