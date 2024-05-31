Fatih Terim'in kızı Buse Terim'den mayolu pozlar

Yunan takımı Panathinaikos ile yollarını ayıran Fatih Terim’in küçük kızı Buse Terim’den olay pozlar.

Kısa süre önce 2014 yılında nikah masasına oturduğu Volkan Bahçekapılı’dan boşanan 33 yaşındaki Terim yazı getirdi.

Bodrum Türkbükü’nde tatil yapan 2 çocuk annesi Terim, siyah mayosuyla olay oldu.

Ayrıldıktan sonra zayıflayıp eski formuna kavuşan Terim, Instagram paylaşımına, “Ancak bu kadar girebildim. Storylerime bakanlar anladı. O zaman yaz artık başladı diyebilir miyiz?” notunu düştü.

Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı ilk çocukları Nil'i 2016’da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018'de kucaklarına almıştı.