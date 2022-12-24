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  • Buse Terim'in 20 bin liralık ayakkabısı sosyal medyada alay konusu oldu: Domatese basmış gibi...

Buse Terim'in 20 bin liralık ayakkabısı sosyal medyada alay konusu oldu: Domatese basmış gibi...

Teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımıyla gündem oldu. Buse Terim’in “Balon” konseptli 20 bin TL değerindeki tasarım ayakkabısı sosyal medyada resmen dillere düştü. Takipçilerinden yorum yağdı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 09:02
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Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in 20 bin liralık ayakkabısı sosyal medyanın diline düştü.

Buse Terim'in 20 bin liralık ayakkabısı sosyal medyada alay konusu oldu: Domatese basmış gibi...
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2014 yılında Volkan Bahçekapılı ile hayatını birleştiren, 2016 yılında ilk kızı Nil'i, 2018'de de ikinci kızı Naz'ı kucağına alarak iki kez anne olmanın heyecanını yaşayan Buse Terim Bahçekapılı geçtiğimiz haftalarda ikinci el kıyafetletini satışa çıkardığı platformda kızının eski ayakkabısına 2.300 TL etiket koyunca eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Buse Terim şimdi de balon konseptli bir ayakkabı giydi. Buse Terim 20 bin liralık ayakkabısını paylaşınca sosyal medyanın diline düştü. İlginç ayakkabılarıyla çekilen karelerini Instagram'dan paylaşan Terim'e sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI
Buse Terim’in giydiği “Balon” konseptli tasarım ayakkabısının fiyatının 1100 dolar (20 Bin 526 TL) olduğu öğrenildi. Takipçilerinden Buse Terim'e, ''Pahalı ve üstelik çirkin'', "Gözüm kanadı", "Gerçekten çok kötü", "Ayakkabı çok çirkin", ''Domatese basmış gibi'', "Sizi kim giydiriyor" yorumları geldi.

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