Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi mağlup etti. Sarı-kırmızıların bu galibiyeti alması Fatih Terim'i tahtından etti. Galatasaray'da 4. sezonunu geçiren Okan Buruk, hocası Fatih Terim'i geride bıraktı.

FATİH TERİM'İN ELİNDE BULUNDURDUĞU REKORU OKAN BURUK KIRDI

Gaalatasaray'ın, Göztepe'yi mağlup ettiği maçta Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında Süper Lig'de 100. galibiyetini aldı. Bu sonuçla beraber Buruk, Fatih Terim'in rekorunu kırdı. Genç teknik adam, Göztepe galibiyetiyle Süper Lig'de bir takımın başında en az maçta 100 galibiyete ulaşan teknik direktör oldu.

Buruk, bu sayıya 120 maçta ulaşarak rekor kırdı. Bu rekor daha önce 100 galibiyete 142 maçta ulaşan Fatih Terim'e aitti.

FATİH TERİM'İN ÇEKYA'NIN BAŞINA GEÇECEĞİ KONUŞULUYOR

Öte yandan Fatih Terim'in adı bir süredir Çekya Milli Takımı ile anılıyor. Çek basınında da sık sık yer alan bu haberlerin ardından Çekya Futbol Federasyonu teknik direktör Ivan Hasek ile yollarını ayırmıştı. Boşta olan koltuğa şimdilik Hasek'in yarıdmcısı Jaroslav Köstl otururken, Terim'in adı hala ciddi bir şekilde anılıyor.