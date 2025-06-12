Fatih Terim'in takımı Al-Shabab, Mario Lemina’yı transfer etmek istiyor

Galatasaray'ın bu sezon kazandığı şampiyonlukta önemli bir yeri olan Mario Lemina'nın peşine Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab takımı düştü.4

TRANSFER CİDDİ BOYUTTA

Riyadah Scoop'un haberine göre Suudi Arabistan ekibi Gabonlu oyuncu ile ciddi görüşmeler yaptığı ve transferin kısa süre içinde sonuçlanabileceği yazıldı. Sarı kırmızılı takıma devre arasında geri dönen Lemina özellikle Sara ve Torreira olan uyumu ile dikkat çekerek 16 maçta görev yaptı.

1 gol ve 2 asist ile oynayan Lemina Okan Buruk'un kadroda en çok şans verdiği isimlerden biri oldu. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için iddialı bir takım kurmak isteyen Galatasaray'ın bu transfer için tutumu merak ediliyor.