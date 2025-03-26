Fatih Terim’in takımı rakibine gol yağdırdı

Kariyerine Suudi Arabistan’da devam eden Fatih Terim’in takımı Al-Shabab son maçta adeta gol olup yağdı. Hazırlık maçında Al-Faisaly ile karşılaşan Terim’in öğrencileri tam 8 gol attı. Terim'in öğrencileri performansıyla göz doldurdu.

Son lig maçında da benzer bir başarı gösteren Al-Shabab, Al Orubah'ı 6-0 mağlup ederek yalnızca iki maçta toplamda 14 gol kaydederken kalesini gole kapatmayı başardı.

Son yenilgisini 13 Şubat'ta El Kadisiyah'a karşı alan Al-Shabab, o tarihten bu yana çıktığı beş maçtır yenilgi yüzü görmüyor.

Fatih Terim, Al-Shabab ile bugüne kadar toplamda 13 maça çıktı. Terim, bu süreçte 7 galibiyet, 4 yenilgi ve 2 beraberlik elde etti. Deneyimli teknik adam, maç başına ortalama 1.77 puan toplayarak dikkat çekici bir performans sergiledi.