Fatih Terim’in takımında ilk ayrılık gerçekleşti. Resmen açıkladılar

Suudi Arabistan Ligi'nde Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, tecrübeli futbolcu Gustavo Cuellar ile yollarını ayırdı.

Siyah beyazlılarda 1,5 sezon top koşturan Kolombiyalı ön libero, 41 maçta forma giydi.

Cuellar, Temmuz 2023'te Al Hilal'den 1 milyon 380 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.

Teknik Direktör Terim dün yaptığı açıklamada Kolombiyalı oyuncunun ayrılığı ile ilgili "Gustavo Cuellar, mali meselelerini bitirdikten sonra kulüpten ayrılmaya yakın" ifadelerini kullanmıştı.