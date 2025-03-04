Fatih Terim’in takımında isyan çıktı: İstifalar üst üste geldi

Fatih Terim'in yıl sonunda sürpriz bir şekilde başına geçtiği Al-Shabab'ta futbolcular isyan bayrağını açtı.
Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre Fatih Terim'in öğrencileri 3 aydır maaşlarını alamadıkları için yönetime karşı kazan kaldırdı.
Takımda büyük bir kriz yaşandığı ifade edilirken Başkan Mohamad Almunajem'in basının sorularını cevapsız bıraktığı ifade edildi.
Öte yandan başkanın politikalarından memnun olmayan bazı yönetim kurulu üyelerinin ise istifalarını sunduğu belirtildi.
Al-Shabab 23 haftası geride kalan Suudi Arabistan Pro Lig'de 39 puanla 6. sırada yer alıyor.