Fatih Terim’in takımında sportif direktör Nedved oldu

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Fatih Terim’in takımında sportif direktör Nedved oldu

Fatih Terim’in teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Shabab'ta sportif direktör resmen açıklandı. Suudi Arabistan ekibi, Juventus efsanesi Pavel Nedved ile sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Al-Shabab'ta beklenen gelişme, resmiyete döküldü. Teknik direktörlüğe Fatih Terim'i getiren Suudi Arabistan ekibi, sportif direktörlük için anlaşma sağladığı Pavel Nedved ile resmi sözleşme imzaladı.

Futbolculuk kariyeri sonrası Pavel Nedved, efsanesi olduğu Juventus'ta idari görevler almıştı. 2010-15 yılları arasında İtalyan devinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Nedved, 2015-2022 yılları arasında da asbaşkanlık görevini yürütmüştü.

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Al Shabab ile anlaşma sağladıktan sonra Suudi Arabistan seyahati öncesi Fatih Terim, açıklamalarda bulunurken Pavel Nedved'in durumuna da değinmişti. Yaptığı açıklamada Terim, "Pavel benim için çok daha başka anlam taşıyor. Ben Fiorentina'dayken o Juventus'taydı. Hafif görüşmemizde de bahsettik o günlerden. Juventus'ta yıllarca sportif direktör olarak da emekleri oldu. Şu anda Al Shabab'da onunla beraber olacağım için de mutluyum. Hem önemli bir oyuncu hem de önemli bir sembol. Çünkü kulüpler sembolleriyle büyürler. Dolayısıyla doğru bir seçim diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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