Fatih Terim’in takımının serisi 4 maça çıktı: Ronaldo’nun takımına çelmeyi taktı

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Fatih Terim’in takımının serisi 4 maça çıktı: Ronaldo’nun takımına çelmeyi taktı

Suudi Arabistan’da Fatih Terim’in çalıştırdığı Al Shabab, Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Al Nassr ile karşılaştı. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona ererken Al Shabab’ın yenilmezlik serisi 4 maça çıktı.

Suudi Arabistan Pro Lig'in 24. hafta mücadelesinde, teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr ile 2-2 berabere kaldı.

Abdürrezzak Hamdullah, 44. dakikada attığı golle Al -Awwal Park Stadyumu'nda Al Shabab'ı 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekip, 3 dakika sonra Ayman Yahya'nın golüyle 1-1 eşitliği getirdi. Cristiano Ronaldo'nun 45+7'de dar açıdan attığı gol, uzun süren bir VAR incelemesinden sonra geçerli sayıldı ve Portekizli yıldız takımını öne geçirdi. Fatih Terim, Ronaldo'nun golünü geçerli sayan hakeme tepki gösterdi.

Al Nassr stoperi Muhammed El-Fetil, 52. dakikada kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

Al Shabablı Muhammed Al Shwirekh, 67. dakikada fileleri havalandırarak 2-2 beraberliği sağladı. Karşılaşma da bu skorla tamamlandı.

Al Nassr 48 puanla Suudi Arabistan Pro Lig'in dördüncü sırasında bulunurken, 40 puanlı Al Shabab 6. sırada yer alıyor.

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