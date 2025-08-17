Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu! Duyanlar kulaklarına inanamadı: Beşiktaş...

Geçtiğimiz sezon Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim için flaş bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan'dan ayrılan ve Süper Lig devi Beşiktaş'ın başına geçeceği iddia edilen tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in sıradaki durağı belli oldu.

FATİH TERİM ARABİSTAN'DA TUTUNAMAMIŞTI

Geçen sezonun ortalarında büyük bir sürprize imza atan Fatih Terim, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'ın başına geçmişti. Ancak tecrübeli teknik direktörün Arabistan'daki hikayesi uzun sürmedi. Sezonun sona ermesiyle beraber Terim, takımdan ayrılmıştı.

Hakan Çalhanoğlu'nu resmen duyurdular! Süper Lig'de 'olmaz' denilen transfer oldu: Havalimanı dolup taşacak

Amrabat'ın Göztepeli oyuncuya 3. dakikada yaptığı hareket penaltı mıydı? BeIN Trio son noktayı koydu

FATİH TERİM BAE'DEN GELEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Akşam'da yer alan habere göre; Fatih Terim'in yeni adresi Birleşik Arap Emirlikleri olacak. Tecrübeli teknik direktör, kendisine gelen 2 teklif arasından tercihini yapmaya hazırlanıyor.

AL SHABAB'IN BAŞINDA 23 MAÇTA GÖREV ALMIŞTI

Fatih Terim, geride kalan sezon Al Shabab'ın başında 23 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan 71 yaşındaki tecrübeli teknik direktör, maç başına 1.74 puan ortalaması yakalamıştı.

Gedson Fernandes Spartak Moskova formasıyla ilk golünü attı!

Ederson Osimhen'i örnek alıyor! 'Only Gala'

Renato Sanches Süper Lig devine önerildi!

Singo Galatasaray'ı şaşırttı!

Günay Güvenç'ten inanılmaz istatistik! Kalesine duvar ördü