Fatih Terim'in yeni adresi: Sergen Yalçın'ın yerine geliyor

Son olarak Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim'in adı bir süredir Çekya Milli Takımı ile anılıyordu. Ancak deneyimli teknik adamın Türkiye'de kalacağı iddia edildi.

FATİH TERİM YORUMCULUĞA SOYUNUYOR

Gazeteci Barış Yurduseven, Fatih Terim'in Sergen Yalçın'ın yerine Kafa Sports'ta yorumculuk yapmaya başlayacağını öne sürdü.

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF GELİNCE AYRILMIŞTI

Bir süredir Candaş Tolga Işık ile Kafa Sports Youtube kanalında program yapan Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan teklif gelmesi üzerine kurumdan ayrılmıştı.

Beşiktaş’ın Sergen Yalçın anlaşmasında 750 bin dolarlık Candaş Tolga detayı!