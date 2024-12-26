Fatih Terim’in yeni takımı belli oluyor. Kısa sürede İstanbul’dan ayrılacak

Son olarak Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos’u çalıştıran Fatih Terim’in yeni takımı belli oluyor. Tecrübeli teknik adamın Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab ile görüştüğü öğrenildi.

Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre Suudi ekibi, Fatih Terim’e teklifini yaptı. Haberlerde görüşmelerin kısa süre içinde çözüme kavuşmasının beklendiği aktarıldı.

TRT Spor’da yer alan habere göre ise Fatih Terim, Al-Shabab’dan gelen teklifi kabul etti ve taraflar prensip anlaşmasına vardı. Terim’in kısa sürede İstanbul’dan ayrılarak Suudi Arabistan’a gideceği ve yeni takımı ile sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Al-Shabab, Teknik Direktör Vitor Pereira’nın ayrılığı sonrası yeni hoca arayışlarına başlamıştı. Portekizli teknik adam Premier Lig’de zor günler geçiren Wolves'a imza atmıştı.

Suudi Arabistan takımı, Portekizli çalıştırıcı döneminde ligde çıktığı 13 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi almış ve 23 puanla 6. Basamakta yer alıyor.

Fatih Terim, Panathinaikos’tan ayrıldığı 17 Mayıs 2024 tarihinden bu yana takım çalıştırmıyor.