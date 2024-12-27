Fatih Terim’in yeni takımında çıkacağı ilk maç belli oldu. “Merhaba İmparator” sözüyle karşıladılar

Düzenleme: Kaynak: AA
Fatih Terim’in yeni takımında çıkacağı ilk maç belli oldu. “Merhaba İmparator” sözüyle karşıladılar

Türk futbolunun efsane teknik adamlarından Fatih Terim, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab ile anlaştı. Suudi kulübü, Terim ile anlaşmayı “Merhaba imparator” sözü ile duyurdu. Terim’in yeni takımı ile çıkacağı ilk maç belli oldu.

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Shabab, teknik direktör Fatih Terim ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulübün sosyal medyasından yapılan paylaşımda, "Al Shabab'ın hikayesi, İmparator ile devam ediyor." denildi.

Paylaşımda yer alan yapay zeka destekli videoda, teknik direktör Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası soyunma odasında bulunan oyunculara Fatih Terim'in "Bunun için zaman yok. Videoyu bitirin ve şimdi işimize dönelim" ifadeleri kullanıldı.

YENİ TAKIMIYLA ÇIKACAĞI İLK MAÇ BELLİ OLDU

Terim'in bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Shabab, 13 haftada topladığı 23 puanla lider Al-Ittihad'ın 13 puan gerisinde 6. sırada yer aldı.

Fatih Terim, Al-Shabab'ın başındaki ilk maçına Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha karşısında çıkacak.

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