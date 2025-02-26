Fatih Terim’in yerinde duramadığı anlar maça damga vurdu: Deplasmanda ilk galibiyetini aldı

Suudi Arabistan Ligi'nin 22. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Al Raed'e konuk oldu.

Al Shabab, 29. dakikada Guanca ile öne geçti. Ev sahibi ekip, Abeid ile 70. dakikada skoru eşitledi. Al Shabab'ın ilk golünü atan Guanca, 88'de tekrar sahneye çıktı ve galibiyeti takımına getirdi.

Al Shabab puanını 36 yaptı. Al Raed ise 17 puanda kaldı.

ردة فعل فاتح تيريم بعد ضياع اغرب الفرصة ???? pic.twitter.com/bAhZScUTYS — إبراهيم ???? (@ibrahim66e) February 25, 2025

FATİH TERİM’İN HAREKETLERİ MAÇA DAMGA VURDU

Öte yandan maça damga vuran anlar Fatih Terim’in hareketleri oldu. Terim’in maç boyunca oldukça hareketli olduğu gözlemlendi. Takımı her ne kadar maç boyunca üstün ve etkili oynayan taraf olsa da bir türlü galibiyet golünü bulamamıştı.

Bu durum Terim'i daha çok strese soktu. Fakat gol öyle bir anda geldi ki Terim ve öğrencileri adeta sevinçten havalara uçtular. 88. dakikada gelen gol Al Shabab takımını oldukça motive etti.