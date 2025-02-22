Fatih Terim'li Al Shabab ayağına gelen fırsatı kaçırdı!

Fatih Terim’in çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Taawon ile kozlarını paylaştı. Terim'in ekibi 2-0 öne geçtiği mücadele 2-2 sona erdi.

Suudi Arabistan'ın Bureyde kentinde bulunan Al Taawon Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında Al Shabab, 18. dakikada penaltıdan Abderrazak Hamdallah ve 31. dakikada Wesley Hoedt'le golü buldu. Ev sahibi ekip ise Renne Rivas'la 45+2. dakikada fileleri havalandırdı ve ilk devre Al Shabab'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇ BERABERE BİTTİ

Al Taawon, ikinci yarıda ise Muteb Al-Mufarrij'in 70. dakikadaki golüyle beraberliği yakaladı ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Bu sonuçla Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, 33 puanla 6. sırada kaldı. Al Taawon da 28 puanla 8. sırada yer aldı. Ev sahibi ekipte Andrei Girotto da 45+10. dakikada kırmızı kart gördü.