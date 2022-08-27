27 Ağustos 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fatih Tezcan hakkında skandal iddia: Hakaretten değil, çocuk istismarından ceza aldı

Fatih Tezcan hakkında skandal iddia: Hakaretten değil, çocuk istismarından ceza aldı

İktidara yakınlığıyla tanınan Fatih Tezcan'ın engelli çocuğun cinsel istismarı suçundan cezaevine girdiği iddia edildi. Tezcan'ın kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunduğu, ancak akıl sağlığı raporu nedeniyle cezanın 25 yıla düşeceği öne sürüldü.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 01:54
Takip Et

Fatih Tezcan hakkında skandal iddia: Hakaretten değil, çocuk istismarından ceza aldı

Fatih Tezcan hakkında skandal iddia: Hakaretten değil, çocuk istismarından ceza aldı
+
Aa
-

İktidara yakınlığıyla tanınan Fatih Tezcan, 18 Ağustos'ta yaptığı paylaşım ile cezaevine girdiğini açıklamıştı.

"TÜRKİYE GERÇEKLERİ" isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda, Tezcan'ın engelli çocuğun cinsel istismarı suçundan hapis cezası aldığı iddia edildi.

Hesaptan yapılan paylaşımda, Tezcan'ın kesinleşmiş müebbet hapis cezası aldığı, akıl sağlığı raporu nedeniyle cezanın 25 yıla düşeceği ve yarın iddiaya ilişkin belgelerin açıklanacağı ifade edildi.

“HİÇBİR İLGİSİ YOKTUR”

Fatih Tezcan'ın eşi Merve Tezcan, Fatih Tezcan'ın sosyal medya hesabından söz konusu iddiaları yalanlayarak konuya ilişkin paylaşımlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını söyledi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İngiltere'den flaş Beşiktaş yorumu: Bu çılgın kulüp Premier Lig takımı kuruyor
1
﻿İngiltere'den flaş Beşiktaş yorumu: Bu çılgın kulüp Premier Lig takımı kuruyor
﻿Melih Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na ahlaksız tweet
2
﻿Melih Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na ahlaksız tweet
﻿Fatih Portakal Gülşen'in gerçekte neden tutuklandığını açıkladı. Meydan okudu ve hastag paylaştı
3
﻿Fatih Portakal Gülşen'in gerçekte neden tutuklandığını açıkladı. Meydan okudu ve hastag paylaştı
﻿Almanya’da çıkan orman yangınlarının faturası ağır oldu: 600 milyon Euro
4
﻿Almanya’da çıkan orman yangınlarının faturası ağır oldu: 600 milyon Euro
﻿Cemal Enginyurt Sedat Peker'in açıklamaları için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sedat Peker 7 tweet attı, ''Yarın çok eğleneceğiz'' dedi
5
﻿Cemal Enginyurt Sedat Peker'in açıklamaları için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sedat Peker 7 tweet attı, ''Yarın çok eğleneceğiz'' dedi
﻿Müstehcen görüntüleri ortaya çıkan AKP'li Başkan davam diyerek istifa etti
6
﻿Müstehcen görüntüleri ortaya çıkan AKP'li Başkan davam diyerek istifa etti
﻿Uzmanı uyardı: Çocuğunuzun ‘dikkatine' dikkat edin
7
﻿Uzmanı uyardı: Çocuğunuzun ‘dikkatine' dikkat edin
﻿Beyoğlu'nda 200 polis suçlu aradı
﻿Beyoğlu'nda 200 polis suçlu aradı
﻿Beyoğlu'nda 200 polis suçlu aradı
﻿Antalya Gazipaşa SYDV personel alacak
﻿Antalya Gazipaşa SYDV personel alacak
﻿Antalya Gazipaşa SYDV personel alacak
﻿Diyanet İşleri Başkanlığı mütercim-tercüman alacak
﻿Diyanet İşleri Başkanlığı mütercim-tercüman alacak
﻿Diyanet İşleri Başkanlığı mütercim-tercüman alacak
﻿Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kamyonete çarptı: 1 ölü, 13 yaralı
﻿Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kamyonete çarptı: 1 ölü, 13 yaralı
﻿Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kamyonete çarptı: 1 ölü, 13 yaralı
﻿Kartal'da feci motosiklet kazası: 2 ölü
﻿Kartal'da feci motosiklet kazası: 2 ölü
﻿Kartal'da feci motosiklet kazası: 2 ölü
﻿Kastamonu'da sağanak: Köprü hasar gördü, iki ev boşaltıldı
﻿Kastamonu'da sağanak: Köprü hasar gördü, iki ev boşaltıldı
﻿Kastamonu'da sağanak: Köprü hasar gördü, iki ev boşaltıldı
﻿Kadıköy’de apartman görevlisi evinde ölü bulundu
﻿Kadıköy’de apartman görevlisi evinde ölü bulundu
﻿Kadıköy’de apartman görevlisi evinde ölü bulundu
﻿Pendik’te şüpheli ölüm: Ağaçta asılı bulundu
﻿Pendik’te şüpheli ölüm: Ağaçta asılı bulundu
﻿Pendik’te şüpheli ölüm: Ağaçta asılı bulundu
﻿Çukura düşen yaralıyı kurtarmak istedi, kendisi de düştü
﻿Çukura düşen yaralıyı kurtarmak istedi, kendisi de düştü
﻿Çukura düşen yaralıyı kurtarmak istedi, kendisi de düştü
﻿Akaryakıt tankeri tıra arkadan çarptı: 1 ölü
﻿Akaryakıt tankeri tıra arkadan çarptı: 1 ölü
﻿Akaryakıt tankeri tıra arkadan çarptı: 1 ölü
﻿Cihat Arslan: Bu korku neden, siz devletin polisisiniz! Ben de alayına gider diyorum
﻿Cihat Arslan: Bu korku neden, siz devletin polisisiniz! Ben de alayına gider diyorum
﻿Cihat Arslan: Bu korku neden, siz devletin polisisiniz! Ben de alayına gider diyorum
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.