Fatih Tezcan hakkında skandal iddia: Hakaretten değil, çocuk istismarından ceza aldı

İktidara yakınlığıyla tanınan Fatih Tezcan, 18 Ağustos'ta yaptığı paylaşım ile cezaevine girdiğini açıklamıştı.
"TÜRKİYE GERÇEKLERİ" isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda, Tezcan'ın engelli çocuğun cinsel istismarı suçundan hapis cezası aldığı iddia edildi.
Hesaptan yapılan paylaşımda, Tezcan'ın kesinleşmiş müebbet hapis cezası aldığı, akıl sağlığı raporu nedeniyle cezanın 25 yıla düşeceği ve yarın iddiaya ilişkin belgelerin açıklanacağı ifade edildi.
“HİÇBİR İLGİSİ YOKTUR”
Fatih Tezcan'ın eşi Merve Tezcan, Fatih Tezcan'ın sosyal medya hesabından söz konusu iddiaları yalanlayarak konuya ilişkin paylaşımlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını söyledi.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.