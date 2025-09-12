Fatih Titiz’den sert çıkış: Kısır çekişmeleri bırakın Ordu’ya hizmet edin

YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

İYİ Parti Ordu İl Başkanı Fatih Titiz, Ordu’da vatandaşların yüksek su fiyatlarıyla karşı karşıya kaldığını ve altyapı sorunlarının hâlâ çözülmediğini söyledi. Titiz, hem su hem de elektrik konusunda yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, “Ordu insanı kaliteli suyu da, kesintisiz elektriği de hak ediyor” dedi.

“BİZ NEDEN EN PAHALI SUYU İÇİYORUZ”

İYİ Parti Ordu İl Başkanı Fatih Titiz, yaptığı açıklamada OSKİ’nin sık sık reklamlarla “altyapı yatırımı yaptık” ifadelerini kullandığını hatırlatarak, Ordu halkının hâlâ yüksek faturalarla mücadele ettiğini belirtti. Titiz, “Madem bu kadar yatırım yapıldıysa biz neden hâlâ en pahalı suyu içiyoruz?” diye sordu.

İLÇELERDE MUSLUKLARDAN ÇAMUR AKIYOR

Titiz, özellikle Gölköy, Gürgentepe, Aybastı ve Gülyalı ilçelerinde susuzluk yaşandığını vurguladı. Vatandaşların musluklarından zaman zaman çamurlu su aktığını dile getiren Titiz şu soruları yöneltti:

* Neden Gölköy, Gürgentepe, Aybastı, Gülyalı gibi ilçelerimizde susuzluk yaşanıyor, musluklardan çamur akıyor?

* Neden köylerde hâlâ tankerlerle taşınan suyla değirmen döndürülmeye çalışılıyor?

“ELEKTRİKTE DE TABLO FARKLI DEĞİL”

Titiz, sadece su değil, elektrik altyapısında da ciddi sorunlar yaşandığını belirterek şunları söyledi:

“Elektrikte de tablo farklı değil. Voltaj düşüklüğünden dolayı beyaz eşyalar yanıyor. En ufak yağmurda, karda elektrikler kesiliyor. Allah aşkına Ordu bunu mu hak ediyor? Bu şehir bu kadar sahipsizliği hak edecek ne yaptı?”

“ORDU İNSANI KALİTELİ HİZMETİ HAK EDİYOR”

Yetkililerin kendi aralarındaki çekişmeleri bırakıp şehrin gerçek sorunlarına odaklanması gerektiğini vurgulayan Titiz, açıklamasını şöyle tamamladı: