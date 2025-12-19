İstanbul'da evindeyken rahatsızlanan ve 20 dakika boyunca kalbi duran Fatih Ürek sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yeniden hayata döndürülmüştü. Ürek'in tedavisi devam ederken, ünlü şarkıcının beyin ölümünün gerçekleştiği ileri sürüldü. Gündeme bomba gibi düşen iddianın ardından Ürek’in menajeri açıklamada bulundu.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

15 Ekim'de rahatsızlanması sonrası kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırıldı. Ürek'in 20 dakika boyunca kalbi durmuş sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata yeniden döndürüldü.

GÖZLERİNİ AÇIP KAPADI

Günlerdir yoğun bakımda uyutulan ünlü şarkıcının, son sağlık durumuyla ilgili geçen hafta kısa süreli olarak gözlerini açıp kapadığı söylenmişti. Bu tepkinin nörolojik bir refleks olabileceği düşünülse de bu haber bir umut hayranlarını umutlandırdı.

'HAYATİ FONKSİYONLARINI TEK BAŞINA SÜRDÜREMEZ'

Sevenlerinin ve yakın çevresinin endişeli bekleyişi sürerken Ürek'in menajerinden geçtiğimiz haftalarda yeni bir açıklama gelmişti. Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv "Hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürebilecek seviyeye henüz ulaşmadı" demişti.

BEDENİNDE YARALAR OLUŞTU

Sanatçının sağlık durumu hakkındaki son yeni gelişmeleri gazeteci Özlem Gürses paylaştı. Gürses’in paylaştığı bilgilere göre; 2 aydır yoğun bakımda olan Fatih Ürek’in kısa süreli gözünü açıp kapattığı ancak uzun süredir yatar pozisyonda olduğu için bedeninde yatmaya bağlı yaraların oluştuğu öğrenilmişti.

BİTKİSEL HAYATA GEÇTİ İDDİASI

Ardından sanatçının hayatı fonksiyonlarını ise tek başına sürdüremediği ve bitkisel hayata geçtiği iddia edildi. Söylentilerin kısa sürede gündem olmasının ardından Fatih Ürek’in menajeri Mert Siliv'den açıklama geldi.

'DURUMU STABİL'

2. Sayfa'da yer alan habere göre, Mert Siliv iddiaları yalanladı. Siliv "Fatih bitkisel hayata girmedi, durumu hala stabil. İnşallah uyanmasını bekliyoruz" dedi.