Evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastanede tedavisi süren sanatçı Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında bir açıklama yapıldı.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Ürek'in son durumuyla ilgili hastaneden yazılı bir bilgilendirme geldi.

Açıklamada, Ürek’in tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği belirtilerek, "Durumu kritik seyretmektedir" denildi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Hastanenin kamuoyuna yaptığı detaylı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir.

Süreçle ilgili herhangi bir gelişme olması halinde kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır. Tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

DOSTLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Kalp krizi sonrası tedavisi devam eden Fatih Ürek'in sağlık durumunun kritikleşmesi üzerine doktorlar, sanatçının yakınlarını hastaneye çağırdı. Bunun üzerine Alişan ve Feyyaz Şerifoğlu gibi ünlü isimler, Ürek'i ziyaret etmek için hastaneye geldi.

SÜREÇ NASIL GELİŞMİŞTİ?

Fatih Ürek, 15 Ekim’de evinde kahvaltı yaparken kalp krizi geçirmişti. Kalbi yaklaşık 20 dakika duran şarkıcı, yapılan tıbbi müdahalelerle hayata döndürülmüştü.

Tedavisi hastanede süren Fatih Ürek'in durumunun ağırlaşması ve kritikleşmesi nedeniyle doktorlar yakınlarını hastaneye çağırmıştı.

SANATÇI DOSTLARINDAN DESTEK MESAJLARI

Ünlü isimler hastaneye koşarak Fatih Ürek'i bu zor zamanında yalnız bırakmadı. Onu ziyarete gelenler arasında Alişan da vardı.

Sahne sonrası hemen hastaneye gelen şarkıcı şunları söyledi: "Benim için çok değerli birisi... Nişanımda, düğünümde, kardeşimin nişanında hep yanımdaydı. İnşallah güzel haber alırız, dualarımız onunla" dedi.

Feyyaz Şerifoğlu ve eşi Merve Dinçkol da hastanedeydi. Şerifoğlu, duygularını "Dua etmekten başka çaremiz yok. Allah her şeyin hayırlısını nasip etsin" sözleriyle ifade etti.