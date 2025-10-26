Ünlü Şarkıcı Fatih Ürek, 15 Ekim'de evinde kahvaltı yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. 20 dakika boyunca kalbi duran şarkıcı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürüldü.

Fatih Ürek'in tedavisi hastanede sürüyor. Gece saatlerinde ünlü Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu hastanede tedavi gören FatihÜrek’i ziyaret etti. Şerifoğlu doktorların yakınlarını hastaneye çağırdığı iddilarını cevapladı.

Feyyaz Şerifoğlu hastane çıkışında "Dua etmekten başka çaremiz yok, doktorlar "görmeyen varsa bu süreçte fırsat bulamayan varsa gelsin görsünler" dedi, biz sürekli geldik gittik birkaç gündür gelememiştim, görmek istedim dua etmekten hiç bir şansımız yok" diye konuştu.

Ürek'in sağlık durumuna ilişkin tedavi gördüğü hastaneden geçtiğimiz gün "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Süreçle ilgili bir değişiklik olması halinde hastanemiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır" şeklinde bir açıklama yapılmıştı.





