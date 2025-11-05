15 Ekim’de evinde geçirdiği kalp krizinin ardından 20 dakika boyunca kalbi durmuştu. Fatih Ürek’in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. 22 gündür hastanede tedavi gören Ürek’in gözlerini açıp kapadığı ileri sürüldü. Ürek bu hareketinin dışında herhangi bir tepkide bulunmamış.

REFLEKSE DAYALI BİR DURUM OLABİLİR

Dr. Osman Müftüoğlu, Ürek'in gözlerini açıp kapatmasının reflekse dayalı bir durum olabileceğini fakat aynı zamanda bir tepki verme durumu olarak da yorumlanabileceğini söyledi. Sanatçının durumunun bu gelişme haricinde stabil olduğu öğrenildi.